Aimi (FI): “Su case di riposo servono misure specifiche anti – contagio – situazione fuori controllo”

MODENA – Enrico Aimi, senatore per Forza Italia, ha commentato la scomparsa di una operatrice sanitaria che lavorava presso la residenza per anziani Villa Margherita di Modena.

Apprendiamo con sconcerto della scomparsa, a soli 36 anni, di una operatrice sanitaria della residenza per anziani Villa Margherita di Modena. Inutile sottolineare che sulla criticità di quel sistema avevamo da tempo lanciato l’allarme. Una notizia terribile che richiama appunto le Istituzioni al dovere di potenziare le misure di protezione e i controlli anche su pazienti e personale delle case di riposo. Sulla questione, spiace dirlo, la Regione Emilia-Romagna si è mossa tardi e confusamente. Questa non vuole essere una sterile polemica, è semplicemente la constatazione dei fatti. Troppe morti fuori dal circuito ufficiale, quello ospedaliero, avvenute nelle private dimore o nelle suddette strutture per anziani, e non sappiamo nemmeno se le stesse siano state conteggiate nelle statistiche ufficiali. Sappiamo invece che un contributo dei NAS, anche in queste realtà, sarebbe fortemente auspicabile. Mi attiverò con l’ennesima interrogazione al Governo per chiedere misure specifiche a tutela anche degli utenti e del personale delle case di riposo che stanno pagando un prezzo altissimo in termini di decessi.