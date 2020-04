Al parco coi figli riceve sanzione e dice: “La prossima volta che venite al Cup vi faccio fare 4 ore di fila”

Nella sola giornata di ieri, i servizi esterni espressi dal Comando Provinciale di Modena e coordinati dalla Prefettura di Modena su tutto il territorio della provincia, hanno proceduto ad elevare 40 sanzioni amministrative per violazioni delle norme di contenimento del CODIV-19. Nel corso di tali attività si sono evidenziati alcuni particolari episodi di seguito indicati. Oltre al caso dell’infermiera che minacciava ripercussioni, c’è stato il caso di una impegata che era all parco con figli, compagno ed ex marito: “Ci fate la multa? La prossima volta che venite al CUP dell’ospedale dove lavoro vi farò fare quattro ore di fila”.

La donna è stata sorpresa venerdì pomeriggio all’interno di un parchetto delle Terre d’argine, in compagnia dei figli, dell’ex marito e dell’attuale compagno. Chi mangiava wafer, chi beveva bibite in lattina. E così, come agli altri, le è stata comminata una multa. “

Pizza e Kebab aperto nonostante il divieto: sanzionato commerciante ed avventori.

Doveva limitarsi alla vendita per asporto il titolare di una pizzeria e kebab, invece era aperto anche alla somministrazione. I Carabinieri, al momento del controllo hanno trovato due avventori che stavano consumando, procedendo alle contestazioni delle sanzioni previste per il commerciante e per i due avventori.

