Alla casa di riposo di Concordia 15 infettati da Coronavirus su 20 ospiti

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Alla casa di riposo di Concordia 15 infettati da Coronavirus su 20 dei 70 ospiti. La notizia arriva mentre poco distante, a San Felice sul Panaro si certifica il settimo decesso in analoga struttura per anziani, dove gli infetti erano 19.

A Concordia la situazione è per fortuna meno grave. I 15 ospiti non mostrano sintomi importanti e per il momento non si è reso necessario il ricovero on ospedale.

Spiegano dal Comune di Concordia:

AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI “VILLA RICHELDI” DI CONCORDIA Il servizio sanitario di ASL, a seguito dell’aggiornamento quotidiano, oggi ha comunicato che presso la Casa Residenza per Anziani “Villa Richeldi” di Concordia ci sono 15 ospiti risultati positivi al tampone Coronavirus. Nei giorni scorsi, alla comparsa di lievi sintomi febbrili in 21 ospiti della residenza, la Direzione di Gulliver (che ha in gestione la residenza) ha provveduto al loro isolamento in un’area dedicata, con personale addetto soltanto a quel nucleo, al fine di contenere eventuali ulteriori contagi, in attesa della esito dei tamponi.

Gulliver e l’amministrazione comunale hanno richiesto sin da subito ad Asl che venissero effettuati i tamponi su tutti gli ospiti sintomatici. Oggi sono arrivati gli esiti, che certificano la presenza di 15 ospiti positivi e 6 negativi. Le famiglie sono state sin dall’inizio aggiornate e informate sullo stato di salute dei loro parenti. Tutti i pazienti positivi presentano sintomi febbrili che al momento non necessitano di cure ospedaliere. L’auspicio è che il decorso della malattia continui a procedere senza complicazioni che necessitino di ospedalizzazione. Ci auguriamo che possano tutti superare in modo positivo questo momento. Il Sindaco e il Vicesindaco stanno seguendo con attenzione i servizi per gli anziani fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus e monitorano quotidianamente la situazione in collaborazione con la Direzione di Villa Richeldi e con il servizio sanitario di ASL.

