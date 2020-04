Allerta meteo Protezione Civile per piene dei fiumi

Allerta meteo Protezione Civile per piene dei fiumi. E’ valida dalla mezzanote del 20 aprile 2020 fino alla mezzanotte del 21 aprile 2020

***Allerta meteo GIALLA per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN***

Per la giornata di lunedi 20 aprile sono previste precipitazioni diffuse e moderate, localmente a carattere di rovescio, su tutto il territorio con valori medi areali cumulati in 24/h che vanno dai 30mm delle zone G-H ai 50 mm della zona A. Localmente si potranno raggiungere valori compresi tra 60 e 80 mm/24h. Quota neve in abbassamento verso 2000 metri in serata.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017