All’ospedale di Castelfranco 8 pazienti che erano lì per altro trovati positivi al Coronavirus. È di otto ricoverati positivi il bilancio del piano straordinario di tamponi a cui sono stati sottoposti i pazienti dell’Ospedale di Comunità (OsCo), all’interno della Casa della Salute Regina Margherita di Castelfranco Emilia. La struttura serve il distretto che comprende Bomporto, Bastiglia, Ravarino e Nonantola.

La misura, disposta dopo il riscontro di un caso di positività al coronavirus presso l’OsCo per pazienti negativi, ha permesso il trasferimento di cinque degli otto ricoverati risultati positivi presso l’altro OsCo presente nella Casa della Salute di Castelfranco Emilia, dedicato ai pazienti Covid. Gli altri tre sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti clinici per cause non legate al coronavirus. Tre i pazienti risultati negativi: uno è stato ricollocato presso l’Hospice, mentre due sono stati dimessi.

Non essendo possibile riconvertire gli spazi in funzione dell’assistenza legata all’emergenza coronavirus, le attività dell’OsCo “non Covid” sono state sospese, in attesa di una riorganizzazione che consenta l’utilizzo funzionale dei locali.

