Annullati spettacoli a Mirandola. Ecco come chiedere i rimborsi

A seguito dell’ultimo DPCM l’attività di spettacolo (teatrale e cinematografica) resta purtroppo sospesa e cancellata fino al 13 aprile compreso. Il Circuito regionale multidisciplinare di ATER Fondazione sta lavorando per poter assicurare a tutti gli spettatori di tutti i teatri associati il recupero o il rimborso dei biglietti e degli abbonamenti.

Le prime indicazioni riguardano gli spettacoli che sono stati annullati a Maranello, a Mirandola e a Pavullo in provincia di Modena, ovvero rispettivamente: Manuale di volo per uomo di e con Simone Cristicchi previsto all’Auditorium Enzo Ferrari lo scorso 7 aprile, Si nota all’imbrunire (solitudine da paese spopolato) di Lucia Calamaro con Silvio Orlando previsto all’Auditorium Rita Levi Montalcini il prossimo 13 aprile, The Great Pas de Deux previsto al Cinema Teatro Mac Mazzieri lo scorso 9 aprile.

I biglietti acquistati per questi spettacoli – a norma art. 88 D.L. n.18 del 17/03/2020 – saranno rimborsati tramite emissione di un voucher di pari importo, spendibile sulla prossima stagione teatrale 2020/2021. E’ possibile richiedere il rimborso entro il 16 aprile inviando una e-mail a auditoriumferrari@ater.emr.it con OGGETTO “RICHIESTA RIMBORSO SPETTACOLO CRISTICCHI” o a mirandola@ater.emr.it con OGGETTO “RICHIESTA RIMBORSO SPETTACOLO ORLANDO” o a info@cinemateatromacmazzieri.it con OGGETTO “RICHIESTA RIMBORSO SPETTACOLO THE GREAT PAS DE DEUX” con allegata scansione o foto del biglietto, e un numero di telefono a cui poter essere ricontattati. Il voucher sarà inviato via mail, o ritirato presso le biglietterie dei teatri alla loro riapertura. I biglietti acquistati online saranno rimborsati direttamente da Vivaticket (a breve saranno fornite le indicazioni per la procedura di rimborso).

Gli abbonati alle stagioni teatrali dovranno attendere ancora qualche settimana per avere un quadro più chiaro: il contesto generale è ancora in evoluzione e non può prescindere purtroppo dalla data di riapertura delle sale e della biglietteria. Saranno certamente proposte diverse opzioni di recupero o rimborso: sconto sul rinnovo dell’abbonamento, voucher di pari valore, riprogrammazione dei titoli cancellati (ove possibile).

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017