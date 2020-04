Argo Tractors pronta alla ripartenza, e la sanificazione dello stabilimento la fa… col trattore

Argo Tractors si prepara per la ripartenza delle attività, non appena sarà superata la fase acuta dell’emergenza coronavirus. La multinazionale di Fabbrico (RE) ha portato a termine in questi giorni il processo di sanificazione delle linee produttive e degli uffici in tutti gli stabilimenti del gruppo. Ne dà notizia la multinazionale con un comunicato stampa.

“In questi giorni abbiamo adottato le misure previste dal protocollo per il contrasto e la riduzione della diffusione del virus negli ambienti di lavoro e abbiamo sanificato gli spazi delle nostre aziende – ha specificato nella nota Antonio Salvaterra, Direttore Marketing di Argo Tractors -. Ci stiamo preparando alla ripresa per garantire a tutti i dipendenti e fornitori la tranquillità di poter lavorare in un ambiente sicuro. E’ stato un impegno importante da parte dell’azienda, ma che mette la salute al primo posto. Argo Tractors è scesa in campo per fare la propria parte in questa situazione di emergenza sanitaria mondiale”.

In considerazione del ruolo strategico dell’agricoltura, Argo Tractors ha sempre garantito la continuità della fornitura delle parti di ricambio per i trattori e l’assistenza via e-mail e telefono del supporto tecnico e commerciale ai propri clienti e partner. “Ancora non abbiamo indicazioni su quando si potrà tornare a pieno regime – continua Salvaterra – probabilmente sarà un percorso a tappe e comunque quando tutte le condizioni lo permetteranno. In attesa del decreto governativo, Argo Tractors si sta preoccupando di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e tutelare la salute”.

Argo Tractors Spa, multinazionale del Gruppo industriale Argo, con sede a Fabbrico (RE), progetta, produce e distribuisce trattori a marchio Landini, McCormick e Valpadana.

Con la centralità dell’uomo nella mission, Argo Tractors si pone il duplice scopo di rendere più sicuro e confortevole il lavoro di chi opera nei campi e di chi, ogni giorno in fabbrica, si dedica con passione al costante miglioramento dell’efficienza e delle performances dei trattori prodotti.

La continua innovazione di prodotto e la capacità di rispondere a tutte le esigenze del cliente hanno proiettato Argo Tractors tra i leader mondiali della meccanizzazione agricola, mantenendo l’Italia e il made in Italy come asset centrale, ma aprendosi al mercato globale. Un fatturato consolidato di 500 milioni di euro, 1.800 dipendenti, 6 stabilimenti, 22.000 trattori l’anno di capacità produttiva, 8 filiali commerciali nel mondo, 130 importatori esteri e 2500 concessionarie sono i numeri che registrano la crescita e il rafforzamento del gruppo industriale.

