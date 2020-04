Aumentano i morti nei nostri Comuni, ecco cosa sfugge ai dati ufficiali sul Coronavirus

MIRANDOLA, CAVEZZO, SAN FELICE, FINALE, CAMPOSANTO, CONCORDIA, MEDOLLA, SAN PROSPERO, SAN POSSIDONIO, NONANTOLA, SOLIERA, RAVARINO, BOMPORTO E BASTIGLIA – I decessi per Coronavirus sono solo quelli che ci raccontano le indagini ufficiali che pubblichiamo ogni giorno, o ce ne sono altri, molti di più, che sfuggono alle statistiche? E se davvero – come mostra la nostra indagine, i morti sono aumentati in maniera anomala in questi primi mesi, è proprio colpa del Coronavirus o c’è altro?

E’ quello cui proviamo a rispondere con questo articolo, un articolo fatto di numeri più che di parole. Ogni numero non è solo un numero: le fredde tabelle parlano di persone, tutte con la propria storia, la propria rete familiare, amici e ricordi lasciati alla comunità di appartenenza. Questa la consapevolezza e la premessa necessarie per analizzare come questo invisibile e spietato nemico che è il Covid-19 stia influendo sul tasso demografico dei nostri comuni.

Abbiamo chiesto agli uffici demografici dei comuni di Mirandola, Finale Emilia, San Felice sul Panaro, Concordia, Medolla, Cavezzo, Camposanto, Bomporto, Bastiglia, San Possidonio, San Prospero, Novi, Soliera, Ravarino e Nonantola (il Comune di Nonantola non ha ancora inviato il suo report) di condividere i dati anagrafici del primo trimestre degli ultimi tre anni, compreso questo 2020 bisestile partito non certo nel migliore dei modi. Il dato generale sul nostro territorio, che conta fra gennaio e marzo 434 morti totali di cui 36 per Covid, ci dà una percentuale di 8,2% di decessi ufficialmente dovuti al virus. A livello regionale, dallo Studio Cattaneo condotto su 1.833.000 residenti in Emilia-Romagna e dal confronto fra la media dei decessi del periodo 2015-2019 (febbraio-marzo) contro i numeri di quest’anno il risultato è un preoccupante +77%.

Partiamo dal dato di Mirandola. Nell’anno terribile del Coronavirus, in questo comune da 23.661 abitanti (l’aggiornamento è del 2017, ma dà l’idea delle dimensioni e della densità di popolazione in confronto agli altri comuni della Bassa) le persone decedute nel primo trimestre sono 83. 14 in più rispetto al 2018 e 17 in più rispetto all’anno scorso. Quante di queste persone sono decedute a causa del Covid-19? Il dato aggiornato allo scorso 2 aprile ci parla di 6 vittime: le percentuali danno dunque un +20,2% rispetto al 2018 e un +25,7% rispetto al 2019. (qui l’aggiornamento più recente dei decessi per Covid)

A Finale Emilia la situazione è questa: su un totale di decessi di gennaio-febbraio-marzo 2020 di 57 unità (una sola è vittima del Coronavirus), si è cresciuti solo di uno rispetto al 2019 e di 11 rispetto al 2018. Le percentuali: +2,17% sul 2018 e +1,78% sul 2019. Anche a San Felice sul Panaro i numeri non spaventano rispetto alle impennate registrate in altre zone d’Italia più colpite, Lombardia in primis: +2 rispetto al 2019 e +8 rispetto al 2018, per un totale di 34. Le percentuali: rispetto al 2018 siamo a un +30,7% e rispetto al 2019 +6,2%.

(i numeri del 2020 si riferiscono al periodo 1° gennaio – 2 aprile 2020) Decessi I trimestre 2018 Decessi I trimestre 2019 Decessi I trimestre 2020 Rispetto al 2018 Rispetto al 2019 Decessi ufficiali per COVID-19 Mirandola 23.661 abitanti 69 66 83 + 14 + 17 6 Finale Emilia 15.597 46 56 57 +11 + 1 1 San Felice sul Panaro 10.831 abitanti 26 32 34 +8 +2 9 Concordia 8.521 abitanti 37 28 33 -4 +5 1 Medolla 6.260 abitanti 18 19 14 -5 -4 0 Cavezzo 7.022 abitanti 24 20 28 -4 +8 3 Camposanto 3.185 abitanti 8 11 14 + 6 +3 0 Bomporto 10.161 abitanti 15 18 25 +10 + 7 1 Bastiglia 4.228 abitanti 9 13 11 + 2 – 2 1 San Possidonio 3.603 abitanti 14 11 17 +3 +6 2 San Prospero 6.028 abitanti 18 10 9 + 9 – 1 0 Novi 10.141 abitanti 33 42 38 +5 – 4 2 Soliera 15.285 abitanti 39 36 50 + 11 +14 5 Ravarino 6.191 abitanti 19 13 21 + 2 +8 3 Nonantola 2

Come si nota, per alcuni comuni c’è anche un segno meno: sono i casi in cui i deceduti del nero 2020 sono inferiori a quelli degli anni precedenti. E’ così per il comune di Concordia (4 decessi in meno sul 2018), di Medolla (-5 sul 2018 e -4 sul 2019), di Cavezzo (-4 sul 2018), di San Prospero (-1 sul 2019) e di Novi (-4 sul 2019). Evidentemente in queste aree per fattori vari l’impatto del virus è stato meno devastante.

Al contrario l’impatto su Soliera è invece una parabola ascendente che registra un +28,2% sul 2018 e un +38,8% sul 2019: in questo comune infatti i decessi dei primi tre mesi del 2020 sono 14, di cui 5 dovuti all’infezione da Coronavirus. Naturalmente tutti i dati comune per comune vanno rapportati alla popolazione rispettiva: in questo caso siamo sui 15 mila abitanti.

Servizio di Erika Bertossi, con la collaborazione di Fabio Rebecchi

(Un ringraziamento particolare agli addetti anagrafe e servizi demografici dei singoli comuni, i quali nonostante le giornate difficili e frenetiche, hanno lavorato per fornirci i dati nei tempi più bevi possibile)

