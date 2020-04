Aggiornare l’identità delle vostre aziende su Expo: facile, gratis, decisivo

Expo, il portale dove sono digitalizzate tutte le attività commerciali esistenti nei comuni della Bassa Modenese, cresce di giorno in giorno.

Molte volte abbiamo diffuso la comunicazione nella quale oltre all’esistenza del portale abbiamo comunicato che la digitalizzazione è stata fatta attraverso un censimento presso la CCIAA di Modena e che questo significa che i dati raccolti sono quelli “giuridici” e che gli stessi in moltissimi casi non coincidono con quelli commerciali.

Molte delle attività digitalizzate pertanto lo sono con una dicitura che appunto non le identifica correttamente, perché la stessa non è la loro “insegna”, bensì la ragione sociale con la quale si sono iscritte alla CCIAA.

I soli che possono aiutarci in una diffusione corretta di tutte le attività esistenti, portandole all’attenzione del pubblico locale e non solo, sono esclusivamente i titolari delle stesse.

La soluzione è semplicissima:

– basterà andare sul portale www.sulpanaroexpo.net, trovare la vostra attività, attraverso le macro categorie prima e le sottocategorie poi e una volta trovata la vostra, utilizzare “modifica” per inviarci l’esatta dicitura commerciale della vostra attività.

Questo servizio è gratuito.

Se durante quella che chiamavamo “normalità” non c’era mai abbastanza tempo per fare qualcosa – oltre le mille già in essere – ora le cose in questo senso sono sicuramente diverse, e fare qualcosa che contribuisca alla diffusione della propria attività, come appunto verificare se i dati digitalizzati online della stessa e diffusi da sulpanaroExpo, sono corretti, sarà certamente più semplice.

L’utilità di cui sopra è data da più fattori, i più importanti: il primo è quello che consentire agli utenti del territorio di conoscere, in un solo clik, tutte le attività che in questo in quell’altro comune, vendono quello che serve loro. Tutte, nessuna esclusa: significa che gli stessi ne approfittano perché questo gli consente di avere maggiore possibilità di trovarlo e di scelta.

A seguire, consente anche ai più piccoli esercizi di esistere digitalmente, non solo sul portale ma anche su Google: l’essere pubblicati infatti aumenta – o crea addirittura per molti – l’indicizzazione. Chi ha già una presenza digitale invece (speriamo il più possibile) a loro volta incrementa la stessa e il proprio SEO.

Poi consente a SulPanaro di promuovere il territorio commerciale non solo all’interno dello stesso, fra comuni, ma anche all’esterno.

Tutti questi fattori erano già importanti, prima della pandemia. Ora, lo è ancora di più.

Nel caos generato dal blocco totale delle attività, pochissime sono oggi le certezze. Una in assoluto: comunicare con il proprio pubblico è l’attività commerciale principale, non che questo fosse molto diverso prima, ma oggi è la sola possibilità a disposizione e l sola che domattina quando usciremo, cosa che certo non avverrà in solo giorno e per tutti insieme, rimarrà immutata a prescindere.

www.sulpanaroexpo.net il “Motore della Bassa Modenese” e verifica i dati della tua attività, la pubblicazione online e le modifiche sono un servizio GRATUITO di SulPanaro. Se hai un’attività commerciale nella Bassa Modenese, vai suil “Motore della Bassa Modenese” e verifica i dati della tua attività,

