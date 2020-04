Avis Mirandola oltre il coronavirus

MIRANDOLA – Nel solo mese di marzo, segnato da giorni tra più drammatici dell’epidemia, sono state raccolte 230 sacche di sangue (105 sangue, 125 plasma) confermando sostanzialmente il trend dello stesso periodo dello scorso anno. Dodici i nuovi donatori, in grandissima parte giovani sotto ai 25 anni.

Un dato che è andato oltre ogni aspettativa tanto più se si considera che dall’inizio dello stesso mese sono stati momentaneamente sospesi tutti le iscritti e gli iscritti che operano a vario titolo nel settore sanitario, presso ospedali, strutture protette e poliambulatori a cui va tutta la riconoscenza infinita di Avis e dei mirandolesi

“Voglio esprimere ai donatori, come a tutto il personale sanitario che opera quotidianamente, senza sosta, presso il nostro centro prelievi pressi il centro prelievi del Santa Maria Bianca, il grazie, l’affetto e la riconoscenza dell’Avis Mirandola e con essa dell’intera città”.Per Fabio Vitali, presidente della sezione mirandolese – “quelli di marzo sono dati che testimoniano ancora una volta quanto il dono del sangue, tanto più in questi giorni di emergenza sanitaria, sia una esperienza di vera solidarietà, di grande valore civico ed etico oltre che un gesto di profonda generosità”.

Il bisogno di sangue non si ferma mai. Esci per donare. Lo puoi fare senza incorrere in alcuna sanzione, basta compilare l’autocertificazione con validazione a fine donazione da parte del personale Avis.

Ogni giorno in Italia 1.800 persone necessitano di trasfusioni per poter sopravvivere. E’ importante dare il proprio contributo anche e soprattutto nei momenti di difficoltà come questo.

La sezione Avis Mirandola, insieme all’Avis Provinciale, ricorda che il sangue è sicuro. Non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino la trasmissione del coronavirus attraverso le trasfusioni di sangue ed emocomponenti.

Dunque, donare è sicuro. Tutti i giorni, sette giorni su sette, dalle 7,30 alle 10, presso il centro prelievi Avis di Mirandola puoi donare. Per la sola donazione in plasma è necessaria la prenotazione al numero telefonico 0535 602201.

L’unica ulteriore attenzione dettata dall’eccezionalità emergenziale di questi giorni è una rigorosa autodiagnosi per proteggersi e proteggere gli altri; una autodiagnosi che escluda ogni sintomo come la temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5 gradi, tosse e o difficoltà respiratorie. O, ancora, se si sono avuti contatti stretti con persone che hanno effettuato un tampone con esito positivo o dubbio, o con persone in quarantena volontaria.

In caso di incertezza ogni donatore può rivolgersi direttamente al medico di guardia del servizio trasfusionale provinciale (059 4225442).

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017