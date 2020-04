Bando per PMI per progetti di R&S sul contrasto al Covid19

Le PMI e le GI italiane hanno tempo fino al 19 aprile 2020 per partecipare al bando straordinario del Ministero dello Sviluppo Economico che finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che sfruttino le tecnologie 4.0 con l’obiettivo di contenere gli effetti sociali ed economici a breve e lungo termine su tutti i settori sia pubblici che produttivi del Coronavirus e in generale per la lotta alle malattie infettive.

Le aree tematiche tecnologiche comprese nel Bando sono:

Robotica, macchine collaborative

Sistemi di Intelligenza Artificiale

Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di processo

Realtà aumentata, virtuale e sistemi di telepresenza multisensoriale e Human Computer Interaction

Soluzioni 4.0 per la tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro

Digitalizzazione e robotizzazione di processi per aumentare la produttività e la sicurezza degli operatori

Tecnologie per la security, “Cyber” e non, “augmented” (anche mediante droni in aree contaminate e/o in quarantena).

Le imprese selezionate potranno ricevere un contributo nella misura massima del 50% dei costi sostenuti fino all’importo massimo di 100.000 € per l’attuazione dei progetti.

Per maggiori informazioni consultare il sito di ARTES 4.0

