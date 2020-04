Boom di infetti per Coronavirus alla Casa di riposo di San Felice

GIOVEDì 2 APRILE 2020 – Boom di infetti per Coronavirus alla Casa di riposo di San Felice. Ne sono stati rilevati 19, un numero che proviene dalla decisione di fare tamponi a tappeto, su tutti i presenti, dopo che nella residenza protetta Augusto Modena che si trova a due passi dalla Coop si sono contati 7 morti per il Coronavirus. Al momento questi 19 ospiti sono tutti in buone condizioni.

Il primo decesso nella residenza per anziani di San Felice è avvenuto il 23 marzo.

Le case protette per anziani sono luoghi in cui il virus trova terreno fertile, purtroppo, nella nostra zona non c’è solo il caso San Felice. Un decesso c’è stato anche nella casa protetta di Mirandola e due hanno riguardato ospiti di Villa Richeldi a Concordia che sono spirati in ospedale. A Concordia è di ieri la notizia che nella locale casa di riposo sono stati trovati 15 infettati da Coronavirus su 20 ospiti monitorati

Leggi anche

Coranavirus, nuovi contagi: 24 a San Felice, 3 a Finale Emilia e Mirandola, 2 a Concordia, Bomporto, San Possidonio, 1 a Medolla, Nonantola, Bastiglia, Camposanto e Soliera

Le nostre notizie sul Coronavirus delle ultime 24 ore

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017