Buon compleanno al Comune di Bomporto che compie 160 anni

BOMPORTO, 1 APRILE 2020 – Il 1° aprile 1860, esattamente otto giorni dopo il primo Consiglio comunale, il Comune di Bomporto iniziò ufficialmente la sua attività. Sono passati 160 anni dal giorno nel quale il primo sindaco Domenico Bruini cominciava la sua legislatura.

Per Bomporto si tratta di un anniversario dal grande valore storico e identitario, che arriva in un momento particolarmente sfidante per la comunità. L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha infatti obbligato l’Amministrazione comunale a modificare il programma di celebrazioni per i 160 anni del Comune, rinviando gli eventi pubblici già in calendario. Tante sono infatti le iniziative promosse per la ricorrenza, tra cui un volume con le opere su Bomporto di Geminiano Varini, nel programma ideato e curato dal Servizio Cultura in collaborazione col “Gruppo storici locali di Bomporto”-

“Non sarà il Coronavirus a farci dimenticare un evento così importante per il nostro Comune – commenta Angelo Giovanni, sindaco di Bomporto –. Si tratta di un anniversario storico di grande significato e straordinaria importanza, per questo si stavano preparando iniziative e appuntamenti di prestigio, da vivere insieme ai cittadini e alla comunità nelle sue diverse articolazioni, cosa che naturalmente non è possibile fare in questi giorni. Questi appuntamenti, per i quali ringrazio la preziosa e sempre garantita collaborazione del Gruppo Storici Locali di Bomporto, sono solo rinviati e quando sarà possibile sarà ancora più bello vivere insieme questi momenti dedicati alle origini della nostra comunità”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017