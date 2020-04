Buoni spesa, a Cavezzo si ritirano da lunedì

CAVEZZO – Il Comune di Cavezzo ha definito i criteri e le modalità di accesso ai cosiddetti “Buoni spesa COVID 19”, misura frutto dei 400 milioni di euro stanziati dal Governo ai Comuni per scongiurare una possibile crisi alimentare dovuta all’emergenza Coronavirus, e di cui a Cavezzo sono stati assegnati poco meno di 37mila euro, interamente destinati all’aiuto alla popolazione.

I requisiti di accesso ai buoni spesa sono:

📍una situazione conseguente all’emergenza Coronavirus, o aggravata dalla stessa, e non già preesistente;

📍nessun componente del nucleo familiare abbia disponibilità finanziarie liquide in conti correnti postali o bancari superiori a 2000 euro al 31 marzo 2020 e non abbia titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari o altre rendite superiori al valore di 500 euro al mese;

📍riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali o mancato inizio del lavoro stagionale o perdita del lavoro precario o sospensione/forte contrazione dell’attività di lavoro autonomo o in attesa di ammortizzatori sociali non ancora erogati o interruzione di tirocini inclusivi;

📍nessun componente del nucleo familiare percepisca reddito di cittadinanza o reddito di inclusione o sia in cassa integrazione o percepisca già altri sostegni pubblici.

I buoni potranno essere ritirati SOLO SU APPUNTAMENTO, da concordare telefonicamente a partire da lunedì 6 aprile ai numeri di pubblica utilità (3273784534 e 3387105087, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14). I primi appuntamenti partiranno da martedì 7 aprile.

Per evitare assembramenti, ci si dovrà recare in Comune esclusivamente nel giorno e nell’orario concordato, e solo una persona per nucleo familiare alla volta.

I buoni spesa, nominali e del valore di 15 euro l’uno, rispetteranno criteri progressivi che vanno da un minimo di 150 euro (persona sola) a un massimo di 450 euro, una volta accertata la corretta compilazione della richiesta. Il modulo è scaricabile dal sito Internet del Comune, potrà anche essere compilato e inviato all’indirizzo giulia.tredesini@unioneareanord.mo.it, se serve con l’aiuto del personale comunale è possibile telefonare.

I buoni spesa potranno essere utilizzati solo per determinate tipologie di prodotti:

✅prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche;

✅prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei generi da maquillage;

✅prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati; prodotti parafarmaceutici e farmaci).

I buoni possono solo negli esercizi commerciali aderenti allo specifico avviso pubblico, pubblicato sul sito Internet del Comune di Cavezzo. La concessione dei buoni pasto avverrà fino all’esaurimento dei fondi disponibili, sulla base delle richieste pervenute e delle esigenze manifestate dai beneficiari.

