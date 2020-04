Buoni spesa, da lunedì parte l’iter di distribuzione a Novi

NOVI DI MODENA – Da lunedì 6 aprile le domande per i buoni-spesa solidali per chi è in difficoltà causa Covid-19

Per generi alimentari e beni di prima necessità

Le domande vanno compilate on-line fra lunedì 6 e venerdì 10 aprile: la graduatoria sarà in base alla situazione di bisogno, e sarà data priorità a chi non percepisce altri sostegni (come il reddito di cittadinanza) e non ha risorse economiche, sul conto corrente o da patrimoni immobiliari, superiori a 5.000 euro al 31 marzo scorso

Per info 0596789121 o 0596789298. Dal 6 al 10 aprile dalle 9 alle 12.

