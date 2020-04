Buoni spesa a San Prospero, ecco come richiederli

SAN PROSPERO SUL SECCHIA – A seguito dell’emergenza causata dalla diffusione del Coronavirus e sulla base di quanto disposto nell’ordinanza firmata dal Capo Dipartimento di Protezione Civile, il Comune di San Prospero adotta una misura di sostegno per l’erogazione di BUONI SPESA per generi alimentari e beni di prima necessità destinati alle famiglie e alle persone in difficoltà, che a causa del Coronavirus hanno perso la propria fonte di reddito e che, non usufruendo di ulteriori forme pubbliche di integrazione al reddito, hanno la priorità nel beneficiare di questa misura straordinaria.

Al Comune di San Prospero stati assegnati 31500,00 euro, interamente destinati all’aiuto alla popolazione.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA DI BUONI SPESA

La richiesta potrà essere presentata scegliendo una delle due modalità:

A) Scaricare dal sito del Comune di San Prospero il MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE, compilarlo e firmarlo. Il modulo, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, potrà essere consegnato direttamente allo sportello sociale del Comune di San Prospero, previo appuntamento che andrà chiesto telefonando al numero 3387508066

B) Scaricare dal sito del Comune di San Prospero il MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE, compilarlo, firmarlo e inviarlo, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, al seguente indirizzo e-mail:

elena.paltrinieri@unionear eanord.mo.it

C) Ritiro del MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE presso l’ufficio Anagrafe

In caso di incompletezza della richiesta presentata o della necessità di chiarimenti, il personale dello sportello sociale provvederà a chiamare il richiedente.

CHI PUÒ FARE DOMANDA?

Chi dichiara tramite l’autocertificazione

➡️Di trovarsi in una situazione di difficoltà conseguente all’emergenza Corona Virus, o comunque

aggravata dalla stessa, e non già preesistente

➡️ che nessun componente del nucleo famigliare, derivato dallo stato di famiglia, ha disponibilità

finanziarie liquide nei conti correnti bancari o postali superiori a 2.000,00 euro al 31 marzo e non

ha titoli mobiliari o di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari o altre

rendite superiori ai 500 euro mensili

➡️ di trovarsi in uno stato di riduzione della capacità reddituale del proprio nucleo famigliare per:

o perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali presso la ditta

o mancato inizio del lavoro stagionale presso la ditta

o perdita del lavoro precario presso la ditta

o sospensione/forte contrazione dell’attività di lavoro autonomo

o attesa di ammortizzatori sociali non ancora erogati

o interruzione/mancata attivazione tirocinii inclusivi presso

➡️ che nessun componente del nucleo familiare percepisce il reddito di cittadinanza o il reddito

di inclusione o sia già in cassa integrazione o percepisca già altri sostegni pubblici

➡️altro (indicare altri motivi relativi alla situazione di bisogno)

COME RITIRARE I BUONI SPESA

I buoni spesa, una volta consegnata la richiesta con il modello di autocertificazione correttamente compilata e sottoscritta, potranno essere ritirati presso lo sportello sociale del Comune di San Prospero previo appuntamento telefonico e secondo gli orari comunicati dagli operatori.

I primi appuntamenti partiranno da martedì 7 aprile.

Per evitare assembramenti, ci si dovrà recare in Comune esclusivamente nel giorno e nell’orario concordato, e solo una persona per nucleo familiare alla volta.

DOVE SI SPENDONO I BUONI SPESA

Il blocchetto contiene buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità acquistabili presso esercizi commerciali e farmacie individuati dal Comune di San Prospero. Nei prossimi giorni sarà comunicato l’elenco di tali attività commerciali.

Il buono spesa dà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di prodotti, compresi quelli in promozione:

Prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche;

Prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei generi da maquillage;

Prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;

Prodotti parafarmaceutici e farmaci;

Sono esclusi tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie ecc.

Ogni buono spesa è di importo pari a 15 euro.

VALORE TOTALE ASSEGNATO A OGNI PERSONA

Di seguito, il dettaglio di come saranno distribuiti i buoni spesa in base al numero di persone che compongono un nucleo famigliare.

Persona sola – buoni spesa di importo totale pari a 150 euro

2 Persone – buoni spesa di importo totale pari a 150 euro + 45 euro

3 Persone – buoni spesa di importo totale pari a 150 euro + 45 euro + 30 euro

Più di 3 Persone – buoni spesa di importo totale pari a 150 euro + 45 euro + 30 euro per ogni componente del nucleo famigliare in più rispetto a 2 unità (fino a un importo massimo non superiore a 450 euro).

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare lo sportello sociale del Comune di San Prospero : attivo dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al sabato al numero 3387508066

La concessione dei buoni pasto avverrà fino all’esaurimento dei fondi disponibili, sulla base delle richieste pervenute e delle esigenze manifestate dai beneficiari.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il modello di autocertificazione potete visitare il sito

https:// www.comune.sanprospero.mo.i t/servizi/notizie/ notizie_fase02.aspx?ID=5000

