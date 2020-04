Calano i ricoveri per Coronavirus negli ospedali modenesi

GIOVED’ 2 APRILE 2020 – Calano i ricoveri per Coronavirus negli ospedali modenesi. La buona notizia arriva nel giorno più nero per Modna e provincia, quello in cui si è registrato il numero più alto di decessi in appena 24 ore: sono morte 18 persone. Nel territorio della Bassa Modenese si registrano oggi 2 morti a San Felice, 1 a San Possidonio, 1 a Soliera 1 a Concordia e 1 a Ravarino.

Ma le due cose non sono in contrapposizione, perchè i decessi sono relativi a persone che si sono infettate nei giorni scorsi e purtroppo non ce l’hanno fatta. Adesso che stanno circolando meno persone in giro e molte attività sono chiuse, i contagi calano di conseguenza via via che passano i giorni si ammalano sempre meno persone. E tante guariscono e lasciano liberi i posti in repartoe terapia intensiva.

Questo non vuol dire che l’emergenza sia finita: a Modena e provincia il numero dei nuovi contagi continuano, solo oggi ne abbiamo 119 in più. In totale ci sono 2.416 persone infette.

Ma torniamo ai dati sui ricoveri. Nel grafico è indicata la curva dei ricoveri ordinari (blu) e in terapia intensiva (rosso)

Spiega Luca Sircana, direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena:

“Parlando del ricovero dei casi sospetti ed accertati di Coronavirus, da due-tre giorni c’è un tendenziale appiatamento della curva relativa ai ricoveri in degenza ordinaria (colore blu) e in terapia intensiva (colore rosso) che ci fa essere moderamente ottimisti, confermando l’efficacia delle misure di isolamento sociale finora attuate”

“Nel complesso – fa il punto Sircana- a oggi abbiamo nella struttura universitaria 282 pazienti Covid positivi, di cui 116 all’osepdale civile, 186 al Policlinico. Di questi sono in terapia intensiva sono 27 al policlinico e 32 presso l’ospedale civile. Sedici pazienti sono in subintensiva e 207 ricoverati in reparto”.

Le nostre notizie sul Coronavirus delle ultime 24 ore

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017