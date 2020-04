Carpi, fondo di 380.000 euro per chi è in difficoltà causa Coronavirus

CARPI – Ammonta a 380mila euro la somma che il Governo ha erogato al Comune di Carpi per generi alimentari o beni di prima necessità, a favore di famiglie in difficoltà causa l’emergenza da Covid-19. Il provvedimento di solidarietà è rivolto a chi, fra i residenti, si trova in una di queste condizioni: perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali; mancato inizio di lavoro stagionale; perdita di lavoro precario; sospensione o forte contrazione di attività autonoma; perdurante inoccupazione o indigenza; attesa di ammortizzatori sociali non ancora liquidati. Il valore dei buoni, concessi in unica soluzione, potrà essere da 150 a 500 euro secondo il numero di componenti il nucleo familiare (50 euro per ogni membro oltre al primo).

I buoni-spesa potranno essere usati soltanto per acquistare cibo e generi indispensabili, e solo negli esercizi aderenti (l’elenco sarà pubblicato nei prossimi giorni). In alternativa ai buoni, potrà essere consegnata direttamente una confezione di prodotti di pari importo.

Le domande vanno compilate on-line, sul sito del Comune, fra lunedì 6 e venerdì 10 aprile: la graduatoria sarà in base alla situazione di bisogno, e sarà data priorità a chi non percepisce altri sostegni (come il reddito di cittadinanza) e non ha risorse economiche, sul conto corrente o da patrimoni immobiliari, superiori a 5.000 euro al 31 marzo scorso.

Chi vuole informazioni e chi non ha Internet può chiamare i numeri 059649626/44 o 059649272, tutti i giorni dalle 8.30 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.

