MARTEDI 14 APRILE 2020- Casa di riposo di Concordia, col Coronavirus va sempre peggio: ora i contagiati sono 29. E arrivano rinforzi dall’Ausl. Spiegano dal Comune di Concordia:

AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI “VILLA RICHELDI” DI CONCORDIA

Il servizio sanitario di AUSL, a seguito dell’aggiornamento quotidiano, oggi ha comunicato che presso la Casa Residenza per Anziani “Villa Richeldi” di Concordia ci sono ulteriori 12 ospiti risultati positivi ai tamponi Coronavirus.

Nei giorni scorsi, alla comparsa di lievi sintomi in 17 ospiti della residenza, la Direzione di Gulliver (che ha in gestione la residenza) ha provveduto al loro isolamento in un’area dedicata, con personale addetto soltanto a quel nucleo, al fine di contenere eventuali ulteriori contagi, in attesa dell’esito dei tamponi.

Il responsabile della gestione e l’amministrazione comunale hanno richiesto sin da subito ad Ausl che venissero effettuati i tamponi su tutti gli ospiti sintomatici. Oggi sono arrivati gli esiti, che certificano la presenza di 12 ospiti positivi e 5 negativi. Le famiglie sono state sin dall’inizio aggiornate e informate sullo stato di salute dei loro parenti.

Questo esito porta gli ospiti positivi attualmente residenti in struttura a 29, di cui 3 in Ospedale.

Il Sindaco e il Vicesindaco monitorano quotidianamente la situazione in collaborazione con la Direzione di Villa Richeldi e con il servizio sanitario di Ausl. 

A tal proposito, vi informiamo che a partire dalla scorsa settimana il Medico di Struttura di “Villa Richeldi” è stato affiancato da una Geriatra che la supporta nella gestione clinica degli ospiti di struttura con la consulenza dei virologi specialisti Asl.

Da domenica a oggi gli infermieri in organico sono passati da 2 a 5 (di cui 2 dell’Ausl), in modo da permettere una buona assistenza degli ospiti sia al mattino che al pomeriggio, inoltre tutto il personale dal 9 aprile è stato sottoposto al “prelievo sierologico”.