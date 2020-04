Cavezzo: distribuzione delle mascherine alle famiglie a cura della Protezione Civile

CAVEZZO – Ognuna delle 2936 famiglie del Comune di Cavezzo riceverà una delle 3250 mascherine donate dalla Regione Emilia-Romagna ai Comuni, mentre le rimanenti verranno destinate alle categorie di persone più fragili. La consegna, a partire dalle giornata di venerdì 10 aprile, sarà effettuata porta a porta dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, per evitare assembramenti. Gli stessi volontari hanno provveduto a imbustare le singole mascherine, che arriveranno unitamente a un foglio con le istruzioni per il loro corretto utilizzo. Si ricorda infatti che la mascherina consegnata non è né un Dispositivo Medico né un Dispositivo di Protezione Individuale, ma bensì una precauzione ulteriore, sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spostamenti.

