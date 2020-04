Cavezzo: da mercoledì 8 aprile linea diretta con il sindaco

CAVEZZO – Per un’ora al giorno, per cinque giorni alla settimana, il sindaco di Cavezzo Lisa Luppi risponderà direttamente al telefono ai cittadini che vorranno contattarla. Il nuovo servizio, “Linea diretta con il sindaco”, sarà attivo a partire da mercoledì 8 aprile, dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 13, al numero 366/5251684.

“Sono abituata – commenta il sindaco Luppi – ad avere un dialogo diretto con i cavezzesi. In tanti in questi giorni mi scrivono sui social, ma la possibilità di parlare direttamente al telefono vuole sostituire, almeno parzialmente, i consueti appuntamenti con i cittadini che, per forza di cose, in questo momento non sono possibili. Soprattutto durante le emergenze le persone devono sentire vicine le istituzioni, trovare modi sempre più efficaci per farlo è un nostro preciso dovere”.

