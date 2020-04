Te c’hanno mai…? L’appello anti Coronavirus dei bikers emiliani

Ecco cosa scrivono e cantano:

Dal gruppo bikers FREE Owls (Appassionati e liberi bikers sparsi in tutta Italia non Mc, nel rispetto dei fratelli dei vari Club), nel ricordare il grande Albertone Nazionale “dedichiamo” a questo maledetto virus la sua celebre canzone, invitando tutti a restare in casa! Ogni italiano deve fare la propria parte per ritornare alla vita di sempre..e se a dirlo siamo anche noi che amiamo viaggiare, soprattutto in gruppo, lanciando questo simpatico ma nel contempo serio appello, magari chi non ha ancora recepito la gravità della situazione si convincerà.. altrimenti si rischia,non solo un ulteriore collasso degli ospedali ma anche di mettere ancora di più in serio pericolo dottori e infermieri… Forze dell’ordine Etc…che sono senza dubbio, i veri eroi!