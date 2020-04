Il Comune di Concordia: agevolazioni per interventi per recupero o restauro delle facciate

CONCORDIA SULLA SECCHIA – La Legge di bilancio 2020 del Comune di Concordia prevede agevolazioni, per le spese sostenute nel 2020, per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

L’agevolazione, nota come bonus facciate, consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi realizzati in determinate zone classificate A) e B) e definite dagli strumenti urbanistici comunali.

Zona A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Per Concordia sono i centri storici indicati dal PDR (Piano della Ricostruzione) e dal PSC (Piano Strutturale Comunale) come AS (Ambiti Storici) di Concordia, San Giovani e Vallalta.

Zona B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. Per Concordia è l’Ambito urbano Consolidato (AC) colorato in giallo chiaro in cartografia presente sia nel capoluogo che nelle frazioni.

Sostanzialmente nel territorio di Concordia sono escluse dai provvedimenti sul Bonus facciate le zone di espansione (AN) e l’ambito agricolo.

Per informazioni contattare il Servizio edilizia privata al numero tel. 0535 412933.

Per accedere agli strumenti urbanistici del comune di Concordia clicca qui.

LEGGI ANCHE:

Ecco le novità della legge di Bilancio 2020

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017