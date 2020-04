Concordia, il Sindaco firma l’ultima pratica di ricorstruzione post sisma

CONCORDIA – Il sindaco Luca Prandini ha firmato l’ultima pratica di assegnazione contributi per la ricostruzione privata raggiungendo l’ambita soglia del 100% dei progetti approvati sulle 429 richieste pervenute all’ufficio edilizia privata del comune di Concordia e ammesse a contributo.

Numeri a cui corrispondono contributi già liquidati per 145,7 milioni di euro, risorse importanti erogate dalla Struttura commissariale regionale, ma che hanno richiesto un importante lavoro di istruttoria da parte degli uffici del comune.

“Ora l’attenzione si concentra sul sostegno ai cantieri in corso, al fine di garantire l’immediata ripartenza delle attività di ripristino delle abitazioni non appena superata l’emergenza sanitaria in corso – conclude il sindaco Luca Prandini – senza dimenticare la ricostruzione pubblica che vede nel 2020 un anno cruciale per la chiusura di importanti cantieri come il teatro di Vallalta, la nuova piazza in via Garibaldi e piazza Marconi”.