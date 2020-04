Concorso letterario Il Mondo Che Verrà – Racconti Nel Frattempo

BOMPORTO – La Banca del Tempo di Bomporto, in collaborazione con la Consulta del Volontariato e Associazionismo di Nonantola, ripropone il concorso per racconti brevi “Racconti nel frattempo”, intitolato “il Mondo che verrà”, questa volta organizzato solo online.

In questi giorni sospesi, in attesa della fine dell’emergenza, disponiamo di un tempo rallentato ed amplificato: perché non provare a riempire questo frattempo con la scrittura? Non ti chiediamo un resoconto dei tempi del coronavirus, ti chiediamo molto di più: prova a spostare l’attenzione su altro ed anche oltre questa anomala e difficile situazione, fai appello a tutta la tua fantasia e alle tue abilità di scrittore e cimentati in un racconto breve proiettato nel futuro prossimo. Quel futuro che incontreremo presto, superata l’emergenza e che non sarà la normalità com’era, quel mondo in cui bisognerà pensare e costruire una nuova normalità, quel nuovo Mondo che verrà.

REGOLAMENTO

1) La partecipazione al concorso è completamente gratuita e divisa in una sezione riservata ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, l’altra sezione è aperta ai non professionisti, dai 19 anni in poi, senza limiti di età. Tutti i partecipanti devono essere residenti o domiciliati nella Provincia di Modena.

2) Ogni partecipante può inviare un solo racconto inedito (per inedito si intende un racconto mai pubblicato o comunque non premiato/segnalato in altri concorsi) in lingua italiana.

3) Il tema degli elaborati è libero, “il Mondo che verrà” è un suggerimento per costruire un racconto proiettato in un futuro prossimo. Il racconto breve (no poesie) non deve superare la lunghezza di 4.000 caratteri, spazi inclusi, (il titolo del racconto è escluso dal conteggio caratteri); deve essere scritto con il carattere Arial in corpo 12, non deve riportare il nome dell’autore. Il file, in formato .doc, .docx o in formato .odt (no pdf), deve essere nominato con il titolo del racconto ed inviato come allegato ad una e-mail. I racconti che non rispetteranno tali criteri non saranno ammessi al concorso.

4) I racconti devono essere inviati, entro le ore 24.00 di domenica 3 maggio 2020, in allegato all’indirizzo e-mail ilmondocheverra.bdt@gmail.com riportando il titolo del racconto nell’oggetto dell’e-mail; riportando nel corpo della e-mail i dati personali dell’autore (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, numero di telefono, email, titolo del racconto). Una e-mail di risposta e conferma verrà inviata ai partecipanti al ricevimento del racconto.

5) I racconti saranno trasmessi in forma anonima a ciascun membro della giuria, che valuterà ogni elaborato. La giuria del concorso sarà composta da Laura Solieri (giornalista e scrittrice), Cinzia Vaccari (scrittrice), Veruska Cocco (narratrice e counselor), Lorenzo Sentimenti (autore e regista teatrale). Le decisioni della giuria (finalisti, vincitori, esclusione dal concorso, ecc.) sono inappellabili ed insindacabili.

6) L’organizzazione del concorso è a cura della Banca del Tempo di Bomporto (per info bdtbomporto@gmail.com oppure 3311421631). L’organizzazione e la giuria declinano ogni responsabilità per eventuali plagi, che saranno risolti, in ogni caso, in sedi e con mezzi estranei al concorso stesso.

7) i premi: cinque racconti per ogni sezione, scelti dalla giuria, costituiranno la rosa dei finalisti e saranno pubblicati, in forma anonima, sulla pagina Facebook della Banca del Tempo di Bomporto. Il pubblico potrà votarli con un like contribuendo ad individuare i primi tre classificati per ogni sezione. Gli autori dei tre racconti individuati in ogni sezione, riceveranno rispettivamente un buono per acquisto libri da € 100,00 ai primi classificati, un buono per acquisto libri da € 50,00 ai secondi e ai terzi classificati.

8) La premiazione avrà luogo nell’ambito della Fiera di S. Martino 2020, a Bomporto.

9) La partecipazione al concorso: implica l’accettazione in tutte le sue parti del presente regolamento; autorizza alla pubblicazione dei testi inviati (senza che nessun diritto venga corrisposto all’autore stesso); autorizza alla revisione dei racconti selezionati, per eliminare eventuali refusi; autorizza l’organizzazione all’uso dei dati anagrafici (ai sensi del Regolamento UE 2016/679) e ai soli fini del concorso; costituisce garanzia circa l’autenticità del racconto inviato.