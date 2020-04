Consigli preparto per #io resto a casa

Nell’ambito dei provvedimenti COVID19, sono stati sospesi i corsi di accompagnamento al parto per rispettare i decreti che garantiscono la limitazione dell’infezione.

Per le gravide che sono attualmente nel corso del 3° trimestre, le Ostetriche del Policlinico di Modena hanno realizzato dei Video che brevemente informano su come accedere, come riconoscere

l’insorgenza del travaglio, come viene gestito il parto (posizioni, supporto emotivo, etc) e come affrontare l’allattamento.

A partire dal 14 Aprile, dal lunedì al venerdì, fra le 10 e le 12, un’ostetrica risponderà alle domande

delle gravide, al numero 059 4225223.

