Controlli dei Carabinieri Covid-19: il bilancio delle violazioni per zona

Controlli dei Carabinieri nell’ambito della provincia per il contenimento della diffusione del virus. Particolarmente utili sono risultati i servizi espletati nella zona del Carpigiano, trovando in difetto ben 29 persone, delle quali: 19 in spostamento all’interno del proprio comune di residenza, a piedi o a bordo di veicoli ma sempre senza particolari esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivo di salute, 5 trovate in circolazione al di fuori del proprio comune di residenza, delle quali uno proveniente da Reggio Emilia e una da Modena; 5 sono stati sanzionati per aver costituito assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico.

I controlli effettuati nell’ambito della provincia per il contenimento della diffusione del virus, effettuati dalle pattuglie messe in campo dai comandi arma competenti per territorio, Si stanno dimostrando ancora molto utili, in considerazione che, nella giornata di ieri: a Sassuolo e comuni limitrofi sono state trovate in circolazione senza un particolare motivo di necessità, 13 persone delle quali cinque a Maranello, e tre a Formigine, due a Marano sul Panaro e due a Vignola.

Le persone venivano sorprese perlopiù a bordo di autovetture ma in alcuni casi anche a piedi o in bicicletta. A Pavullo nel frignano e comuni limitrofi le sanzioni contestate nella giornata di ieri sono state sette , Delle quali una a Frassinoro, Una a pieve Pelago, due a Serramazzoni, a due a Pavullo nel frignano e una a Montefiorino.

Ieri poi, nel tardo pomeriggio i carabinieri della stazione di Spilamberto hanno tratto in arresto un italiano 33 enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di ripristino della custodia cautelare in carcere precedentemente emessa nei suoi confronti Per reati di rapina, violenza privata, Estorsione e lesioni personali aggravate, commesse a Spilamberto nel maggio del 2019. Il provvedimento trae origine dalle documentate e ripetute violazioni alle prescrizioni imposte dal precedente provvedimento restrittivo, opportunamente documentate dai carabinieri e delegati all’attività di controllo.

