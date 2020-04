Coronavirus, dopo i 3 di sabato, altri 3 morti nella Bassa Modenese: a Mirandola, Novi e San Felice

DOMENICA 19 APRILE 2020 – Coronavirus, dopo i 3 di sabato, altri 3 morti nella Bassa Modenese: a Mirandola, Novi e San Felice.

E’ quanto emerge dal report redatto da Ausl Modena sull’espansione dell’epidemia da Coronavirus nella provincia di Modena. In 24 ore ci sono stati 50 nuovi casi e 8 morti. Tre di questi sono nella Bassa Modenese: uno a Mirandola, uno a Novi e uno a San Felice sul Panaro.

In Emilia-Romagna, complessivamente, domenica 19 aprile 2020 sono emersi 376 nuovi contagi e 58 decessi. (Leggi il report regionale)

A Mirandola non ce l’ha fatta un uomo di 98 anni. E’ l’11 vittima del Coronavius nella città.

A Novi è morta una signora di 98 anni, il quarto decesso che si piange in paese.

A San Felice se n’è andata una signora di 99 anni. E’ la vittima numero 19 per quello che è il comune più colpito della Bassa.

Il numero totale di infetti e decessi che al 19 aprile 2020 sono stati registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 24 1 Bomporto 22 2 Camposanto 15 0 Cavezzo 21 5 Concordia 65 6 Finale Emilia 40 4 Medolla 18 1 Mirandola 63 11 Nonantola 41 4 Novi 40 4 Ravarino 18 4 San Felice 77 19 San Possidonio 9 2 San Prospero 12 0 Soliera 70 5

