Coronavirus: continua assistenza consumatori, ad Adiconsum 60 casi in tre giorni

Non si ferma neanche durante l’emergenza sanitaria il lavoro delle associazioni dei consumatori, che continuano a occuparsi di pratiche relative a viaggi, telefonia, utenze acqua-energia-gas, mutui, finanziamenti, chiarimenti sui decreti del Governo. Negli ultimi tre giorni gli operatori Adiconsum Emilia Centrale (associazione consumatori della Cisl), che si sono organizzati con lo smart working, hanno seguito una sessantina di casi tra Modena e Reggio.

«Due giorni fa è uscito il modulo per chiedere la sospensione delle rate dei mutui bancari e nella sola giornata di ieri abbiamo avuto un boom di richieste di assistenza – spiega la responsabile Adiconsum Emilia Centrale Adele Chiara Cangini – Altri consumatori chiedono assistenza e tutela per la sospensione delle rate di prestiti contratti con finanziarie, rimborso di biglietti aerei, treni e vacanze in genere, agevolazioni per utenze domestiche, controversie e reclami con compagnie telefoniche, recessi da contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali, consulenze verbali su assicurazioni e decreti governativi sul coronavirus».

A Modena si segnala il caso di un consumatore che si è rivolto ad Adiconsum per una tripla assistenza: ha chiesto il rimborso del volo e hotel non usufruiti a causa delle restrizioni da coronavirus, l’agevolazione sull’utenza gas (Iren ha concesso di dilazionare in tre rate la bolletta con scadenza a fine marzo), la sospensione del mutuo prima casa.

«Questa procedura è complicata e ha tempi burocratici piuttosto lunghi, – dice Cangini – ma intanto siamo riusciti a dare sollievo all’utente per la rata di aprile, in attesa dell’approvazione della Consap».

L’associazione consumatori della Cisl ricorda che informazioni e chiarimenti su bollette, mutui e viaggi sono disponibili su www.adiconsumemiliaromagna.it. Per contatti diretti, invece, gli operatori Adiconsum Emilia Centrale sono disponibili ai seguenti recapiti: 331 3373525; 0522357485 (lasciate un messaggio, sarete richiamati); modena@adiconsum.it; reggioemilia@adiconsum.it;

