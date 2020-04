Coronavirus, dalla Conad campagna di donazione per l’Ospedale di Mirandola

Coronavirus, dalla Conad campagna di donazione per l’Ospedale di Mirandola. Una campagna, di donazione iniziata il 6 aprile scorso e in programma sino alla fine del mese per offrire un sostegno concreto alle strutture ospedaliere impegnate a fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del coronavirus. A promuoverla, con lo slogan ‘Unisciti a noi’ è la Conad Nord Ovest insieme ai soci e collaboratori dei punti di vendita della rete che, spiega una nota, “già da ora si sono impegnati a stanziare una donazione iniziale complessiva di 1,545 milioni di euro”.

Per tutto il mese di aprile, il progetto ‘Unisciti a noi’ sarà attivo sul territorio di competenza della cooperativa – Piemonte e Valle D’Aosta, Liguria, Emilia, Toscana, Lazio e Sardegna – e i proventi raccolti saranno indirizzati a 42 ospedali: i clienti potranno rispondere all’iniziativa facendo una donazione, a partire dal contributo minimo di un euro, al momento del pagamento della spesa alla cassa.

In Emilia-Romagna, la campagna andrà sostenere l’attività di 8 ospedali a partire dallo stanziamento iniziale di 275 mila euro cui andrà a sommarsi il contributo dei clienti.

In regione gli ospedali e le strutture sanitarie che riceveranno il sostegno della campagna “Unisciti a noi” sono: l’Ospedale Policlinico di Modena, l’Ospedale civile Baggiovara, gli Ospedali di Carpi e Mirandola, il Policlinico Sant’Orsola Malpighi e gli Ospedali Maggiore e Bellaria di Bologna; l’Ospedale Sant’Anna di Cona a Ferrara ai quali si aggiunge nella provincia lombarda di Mantova, l’Ospedale Carlo Poma.

