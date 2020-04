Coronavirus, il giorno nero di Modena e provincia: oggi si piangono 18 morti

GIOVEDì 2 APRILE 2020- Giovedì 2 aprile si è toccato il numero più alto di decessi in 24 ore dall’inizio dell’epidemia. Accade a Modena, che con la sua provincia oggi piange 18 morti tra capoluogo e comuni della provincia. In tutta l’Emilia-Romagna ci sono stati ogggi 79 nuovi decessi.

Questi riguardano 19 residenti nella provincia di Piacenza, 11 in quella di Parma, 9 in quella di Reggio Emilia, 18 in quella di Modena, 7 in quella di Bologna (di cui 2 nel territorio imolese), 3 in quella di Ferrara, 1 in quella di Ravenna, 3 nella provincia di Forlì-Cesena, di cui 1 nel forlinese, 4 in quella di Rimini. 4 decessi si riferiscono a residenti fuori regione.

L’aggiornamento del commissario regionale ad acta per l’emrgenza Coronavirus Sergio Venturi

