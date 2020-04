Coronavirus, nella Bassa non dà tregua: tre nuovi morti a Finale Emilia, Novi e San Felice

SABATO 18 APRILE 2020 – Mentre a livello nazionale e regionale i numeri del Coronavirus scendono, nella provincia di Modena, in particolare nella nostra Bassa, non è la stessa cosa. Come mostra il report provinciale relativo al 18 aprile, solo i contagi scendono: i numeri dei nuovi positivi al Coronavorus sono in deciso calo, ma non è una così buona notizia se si pensa che comunque ci sono ogni giorno persone che si ammalano.

Peggio va sul fronte decessi. Anche oggi piangiamo tre nuovi morti: a Finale Emilia, a Novi e a San Felice sul Panaro.

A Finale ha perso la vita un uomo di 84 anni, ed è il quarto caso nelle cittadina.

A Novi è morta una donna di 86 anni, la terza vitttima per questo paese.

A San Felice si piange un uomo di 73 anni ed è il 18esimo morto trovato positivo al Coronavirus a San Felice, che è il Comune più colpito di tutta la Bassa, e che ha più decssi sul territorio di quanti ne abbia l’intero Molise (16) e poco meno di tutta la Basilicata (22).

Complessivamente da quando è iniziata l’epidemia e da quando c’è stato il primo decesso il 13 marzo, in poco più di un mese nella Bassa sono morte ufficialmente 68 persone che avevano il Coronavirus.

Il numero totale di infetti e decessi che al 18 aprile 2020 sono stati registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 24 1 Bomporto 22 2 Camposanto 14 0 Cavezzo 21 5 Concordia 65 6 Finale Emilia 39 4 Medolla 18 1 Mirandola 62 10 Nonantola 41 4 Novi 39 3 Ravarino 18 4 San Felice 77 18 San Possidonio 9 2 San Prospero 11 0 Soliera 70 5

