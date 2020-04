Coronavirus Emilia, l’assessore alla sanità Donini: “Introdurremo obbligo della mascherina quando tutti l’avranno”

“Quando avremo la sicurezza di potere disporre di quel fabbisogno, in maniera strutturale, sicuramente lo imporremo come dispositivo di sicurezza di protezione individuale”. Lo ha detto, rispondendo a una domanda sull’uso obbligatorio delle mascherine, l’assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini.

In diretta su Lepida Tv, Donini, rispondendo ai quesiti dei cittadini sull’emergenza sanitaria, ha precisato: “Non ha senso imporre le mascherine con un’ordinanza quando, nelle ordinanze, viene scritto che in assenza di mascherine ci si copre il volto con qualsiasi altro indumento. Noi prenderemo in esame questo provvedimento, valutando l’obbligatorietà, quando avremo la disponibilità certa di mascherine per tutti”.

I dispositivi individuali, ha aggiunto l’assessore, “non consentono la libertà di ogni movimento, non siamo immuni, ma è stato provato che limitino la propagazione del virus. Stiamo arrivando a dotarci di un fabbisogno di dispositivi di protezione individuali tale da soddisfare, in maniera strutturale, tutto il comparto sanitario e socio-assistenziale – ha concluso Donini – e anche le imprese, i lavoratori e i cittadini”. [fonte ANSA]

LE NOTIZIE DELLE ULTIME 48 ORE

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017