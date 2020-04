Coronavirus: screening preventivi anche per i vigili del fuoco

Anche i vigili del fuoco effettueranno gli screening preventivi con prelievo ematico per accertare eventuali contagi da Covid-19, anche in assenza di sintomi.

Le disposizioni su come effettuare i tamponi dovrebbero arrivare tra un paio di settimane, dopo aver dato la precedenza al personale sanitario.

Lo comunicano i sindacati Fns Cisl e Fp Cgil dopo l’incontro con l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. Nei giorni scorsi i sindacati avevano scritto alla Regione per chiedere che i vigili del fuoco fossero inseriti nelle categorie dei lavoratori sui quali effettuare i tamponi preventivi.

«Riteniamo di aver raggiunto un grande obiettivo per la prevenzione del contagio e un metodo efficace per la tutela sanitaria dei vigili del fuoco – dichiara il segretario territoriale della Fns Cisl di Modena Stefano Venturini – Ringraziamo per la disponibilità l’assessore Donini e tutta la Giunta regionale che, nonostante l’emergenza sanitaria, hanno voluto ascoltare le nostre richieste e deciso di agire con determinazione per la salute e sicurezza dei vigili del fuoco dell’Emilia-Romagna».

Nell’incontro con l’assessore Donini i sindacati hanno comunicato anche la volontà di contribuire al rinnovo delle due convenzioni con la Regione attualmente in vigore e in scadenza entro l’anno, ovvero il reintegro dei materiali sanitari e la bonifica dei nidi di imenotteri aculeati (vespe e calabroni).

