Coronavirus, Vasco Rossi dedica una foto ai medici

MODENA – Vasco Rossi scrive a medici e ricercatori dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena. “Cosa succede in città, c’è qualcosa che non va” e ancora “Vivere è come un comandamento”: due citazioni dalla sua discografia, dedicate a chi si batte contro il Coronavirus. A comunicarlo è il professor Andrea Cossarizza di UNIMORE, che ha pubblicato sui social anche la foto inviata dal KOM con autografo e dedica. “Grazie Vasco, noi qua a Modena e in tutte le altre città del mondo ce la mettiamo tutta, lottiamo strenuamente, e non ci fermeremo fino quando non lo avremo fatto fuori”, questa la risposta di Cossarizza a Vasco.