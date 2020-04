Covid-19, i positivi nella Bassa modenese: numeri aggiornati dai sindaci

Il dato dei nuovo contagi nei comuni della Bassa modenese è stato divulgato nel tardo pomeriggio di ieri dalla Regione Emilia-Romagna, il cui schema è questo: Bomporto 1, Concordia 1, Finale Emilia 2, Medolla 1, Mirandola 4, Nonantola 1, Novi 3, San Felice S/P 2, San Prospero 2, Soliera 1. Nel conteggio sono inserite anche due donne decedute, una a Mirandola e una a Concordia. I comuni assenti in questo elenco sono allo zero.

Ma i numeri continuano a “muoversi” e sono alcuni sindaci dei singoli comuni a dare news con costanza, parlando direttamente alla loro cittadinanza e commentando il trend. Lo ha fatto poche ore fa il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini fa un aggiornamento sulla situazione al 6 aprile: “I dati bomportesi di oggi ci dicono di 14 persone in quarantena per osservazione, 14 casi di positività in isolamento domiciliare cioè curati a casa e 5 ricoverati in ospedale. L’emergenza continua, i sacrifici anche. Si deve stare a casa, ancora!”.

Il sindaco di Finale Emilia racconta una situazione non positiva rispetto alle aspettative e rispetto al trend della provincia e dello stesso comune dei due giorni precedenti. “Nonostante i positivi al Covid-19 restino costanti (sono 6) c’è stato un aumentato dei positivi ai domiciliari di due unità (passati da 26 a 28). Da qui l’esortazione del primo cittadino a rispettare le regole: “Ho avuto diverse segnalazioni di comportamenti trasgressivi, non dimentichiamoci l’importanza di rispettare le regole che influenza anche questi numeri”.

Un messaggio video ai suoi cittadini anche quello del sindaco di San Felice sul Panaro: “Aggiornemanto in base ai dati della Protezione Civile, che ci danno persone in isolamento 24 (una in meno di ieri) positive ai domiciliari 56 (+2 positive rispetto a ieri) e positivi in ospedale 9 (una in meno). Voglio sottolineare il fatto che da oggi (7 aprile ndr) parta il fondo di solidarietà con il via alle domande per i buoni pasto alle famiglie).

Roberto Solomita, sindaco di Soliera: “A livello regionale cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel, sempre più bassa la percentuale dei tamponi positivi e dei ricoverati. Oggi 38 persone positive a casa (+1 rispetto a ieri) e 14 persone ricoverate, come ieri, quindi dato stabile. I guariti a Soliera sono 8”.



