Croce Blu San Prospero: un’ambulanza fissa davanti alla sede per le emergenze

SAN PROSPERO – Dal lunedì al venerdì, dalle 20.00 alle 24.00 c’è un’ambulanza parcheggiata davanti alla nostra sede. È l’ambulanza convenzionata con la centrale operativa 118 pronta ad intervenire su casi di emergenza urgenza. La Croce Blu di San Prospero è orgogliosa di poter offrire anche questo servizio alla comunità, un’ambulanza vicina e presente sul territorio permette di ridurre i tempi di intervento, soprattutto per le patologie tempo dipendenti come l’infarto e l’ictus. La speranza è quella di tornare ad essere presenti anche alla domenica sera ma purtroppo per il momento non ha sufficienti volontari. Chi ha voglia di aiutarli può farlo, iscrivendosi alla loro Associazione

Per informazioni info@croceblusanprospero.it oppure chiamare il numero 335/1212409

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017