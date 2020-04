Cultura. La storia della filosofia in 20 lezioni dei più grandi esperti: la playlist del festivalfilosofia su Lepida TV

BOLOGNA – Nel tempo del lockdown e della crisi del coronavirus, con le scuole impegnate nella sfida della didattica online, il festivalfilosofia ha scelto di evidenziare all’interno del suo Archivio online un percorso tra le lezioni dedicate ai classici della filosofia. Dall’antico al contemporaneo, 20 lezioni di interpreti eccellenti ricostruiscono contesti e concetti di opere che hanno costituito degli spartiacque nella storia della filosofia. Obiettivo: raggiungere scuole e università e rendere questa playlist uno strumento utile per la didattica a distanza, grazie alla messa in onda delle lezioni da parte di Lepida TV, l’emittente televisiva della Regione Emilia-Romagna.

E così la lezione di Ivano Dionigi sul “De rerum natura” di Lucrezio, quella di Remo Bodei sulle “Confessioni di Agostino”, di Carlo Galli sul “Leviatano” di Hobbes, fino a quelle di Nicholas Cronk su “Candido” di Voltaire o di Simona Forti sulla “Vita activa” di Hannah Arendt diventano strumenti per lo studio, ma anche per la vita, per provare a governare l’incertezza individuale e collettiva.

Le 20 lezioni, selezionate tra le lezioni magistrali degli ultimi 10 anni del festivalfilosofia, sono già online sul sito del festival (www.festivalfilosofia.it) e grazie a un accordo con la Regione Emilia-Romagna a partire da martedì 7 aprile verranno trasmesse da Lepida TV ogni giorno dalle 12 alle 13, all’interno del palinsesto in simulcast di Lepida TV, nel flusso TV sul canale 118 del DT Emilia-Romagna, sul canale 5118 di Sky, in VOD sul Sito Lepida, in streaming web sul canale youtube di Lepida.

