Da Nonantola e da Bastiglia vanno a fare la spesa a Modena: sanzionati

Da Nonantola e da Bastiglia vanno a fare la spesa a Modena: sanzionati. Mercoledì 1 e giovedì 2 aprile sono state impegnate nei controlli 24 pattuglie della Polizia locale che sul territorio comunale di Modena hanno fermato 140 persone delle quali 8 sono state sanzionate per aver violato le disposizioni per il contenimento del Coronavirus.

Tra loro un cittadino di Nonantola diretto a Modena senza giustificati motivi; un automobilista fermato in tangenziale per recarsi a fare la spesa nella parte opposta della città rispetto a quella di residenza (è possibile uscire per fare la spesa ma occorre servirsi degli esercizi commerciali vicino a casa); tre uomini di nazionalità marocchina residenti a Bastiglia che stazionavano nei pressi di viale Gramsci e tre italiani in auto nei pressi di via Galilei tutti residenti fuori comune e risultati pregiudicati.

E c’è anche chi si dimostra del tutto incurante del provvedimento di chiusura di parchi e giardini pubblici, come il 52enne intento a prendere il sole, allungato su una panchina del parco Londrina. Essendosi rifiutato di dare le proprie generalità agli agenti della municipale, è stato accompagnato al Comando per l’identificazione e oltre alla sanzione di 400 euro (280 se pagata entro 30 giorni) è stato anche deferito all’Autorità giudiziaria per essersi rifiutato di fornire indicazioni su identità personale e per resistenza a pubblico ufficiale.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017