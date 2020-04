Dai dipendenti CNA un piccolo omaggio ai sanitari degli ospedali Modenesi

MODENA – Molti di loro le giornate pasquali le passeranno a curare i nostri cari e, comunque, chi sta meno bene di noi. Molti di loro, magari, non avranno nemmeno l’occasione di passare un po’ di tempo con le loro famiglie. Ma, nonostante questo, nonostante la consapevolezza che probabilmente sarebbe stato utile altro materiale, i dipendenti di CNA hanno voluto dare un segnale di vicinanza a chi è in prima linea in questa emergenza sanitaria: i medici, gli infermieri e il personale degli ospedali Policlinico e Baggiovara.

Sono basti pochi minuti per raccogliere la somma necessaria ad acquistare 300 uova pasquali che sono state messe a disposizione, con il contributo della Dolcem di Modena, alle direzioni dei due nosocomi modenesi.

Si tratta di un piccolo ma sentito segno di riconoscimento, il tentativo di strappare un momento di normalità a chi sta vivendo, più di tutti noi, un momento tutt’altro che normale

