Dal Comitato La Balorda donazione alla Croce Blu di Soliera. Scrivono, col consueto spirito goliardo:

In data 10 aprile, il vostro Comitatissimo di fiducia ha deciso di donare 500€ alla P. A. Croce Blu Soliera ODV , per permettere ai volontari dell’associasione di acquistare materiale di protesione individuale per il personale coinvolto nell’emergensa COVID-19. Speriamo che il nostro piccolo gesto sia di ispirasione per le altre associasioni del territorio, Solierese e non, e per chiunque voglia dare il proprio contributo, perchè ogni euro può fare la differensa in questo momento difficile. Se volete dare una mano, contattateci che vi daremo tutte le dritte. Uniti ce la faremo, viva la beneficensa!