Nuovo decesso il 7 aprile, non si fermano le morti per Coronavirus a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO, MARTEDI 7 APRILE 2020 – Nuovo decesso 7 aprile, non si fermano le morti per Coronavirus a San Felice, uno dei Comuni più colpiti dall’epidemia del terribile virus, anche a causa della presenza di un focolaio con un alto numero di contagi nella locale casa di riposo per anziani. A San Felice risultano oggi 65 persone positive, e i decessi fino ad ora sono stati 12.

Il 7 aprile è giornata particolarmente difficile per la Bassa Modenese, con tre decessi: uno a San Felice, uno a Finale Emilia e uno a Concordia

A San Felice non ce l’ha fatta una donna di 91 anni.

Il numero totale di infetti e decessi che al 6 aprile 2020 si sono registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 21 1 Bomporto 20 1 Camposanto 10 0 Cavezzo 25 3 Concordia 48 4 Finale Emilia 33 2 Medolla 17 1 Mirandola 51 8 Nonantola 39 2 Novi 33 2 Ravarino 16 3 San Felice 65 12 San Possidonio 7 2 San Prospero 11 0 Soliera 52 5

