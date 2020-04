Nuovo decesso per Coronavirus a Cavezzo

CAVEZZO , LUNEDì 13 APRILE 2020 – Nuovo decesso per Coronavirus a Cavezzo. E’ quanto emerge dal report Ausl Modena sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in atto nella provincia di Modena nel giorno di lunedì 13 aprile. I nuovi contagi sono in totale 45, un numero ridotto rispetto a quanto abbiamo visto nei giorni scorsi, ma dovuto al fatto che ieri era Pasqua ed è stato effettuato un ridotto numero di tamponi, ha avvertito il commissario regionale Sergio Venturi.

I decessi sono in tutta la provincia sono 8, e per quanto riguarda la Bassa sono due quelli nuovi, a Concordia e a Cavezzo. Nel report Ausl di oggi risulta anche un decesso a Nonantola, ma è relativo, spiega la sindaca Federica Nannetti, a uno avvenuto nei giorni scorsi.

A Cavezzo oggi non ce l’ha fatto un uomo di 98 anni. E’ il quinto caso che emerge a Cavezzo.

Il numero totale di infetti e decessi che al 13 aprile 2020 sono stati registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 23 1 Bomporto 21 2 Camposanto 12 0 Cavezzo 21 5 Concordia 51 6 Finale Emilia 35 3 Medolla 17 1 Mirandola 59 9 Nonantola 41 3 Novi 35 2 Ravarino 17 4 San Felice 73 16 San Possidonio 8 2 San Prospero 11 0 Soliera 67 5

