CONCORDIA SULLA SECCHIA, LUNEDì 6 APRILE 2020- Nuovo decesso per Coronavirus a Concordia. E’ quanto emerge dal report dell’Ausl di Modena sulla situazione dell’epidemia da Coronavirus nella provincia di Modena.

In totale, su tutta la provincia di Mdoena, i nuovi contagi sono 82. Oggi si registrano 39 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 21 nuovi guariti con il doppio tampone negativo.

I decessi riguardano 6 persone, di cui una Concordia e una a Mirandola.

A Concordia non ce l’ha fatta un uomo di 88 anni. E il terzo caso di decesso avvenuto a Concordia per Coronavirus. il 4 aprile aveva perso la vita una signora di 73 anni, e appena due giorni prima, il 2 aprile, un uomo di 89 anni. In sei giorni in questa cittadina sono morte tre persone.

Oggi aumento di 467 unità i casi in Emilia. Ci sono 57 nuovi decessi

Il numero totale di infetti e decessi che al 6 aprile 2020 si sono registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 21 1 Bomporto 21 1 Camposanto 11 0 Cavezzo 25 3 Concordia 48 3 Finale Emilia 32 1 Medolla 16 1 Mirandola 67 8 Nonantola 40 2 Novi 33 2 Ravarino 15 3 San Felice 66 11 San Possidonio 10 2 San Prospero 10 0 Soliera 58 5

