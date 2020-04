GIOVEDì 9 APRILE 2020 – Nuovo decesso per Coronavirus a Ravarino. E’ quanto emerge dal report di Ausl Modena sull’espansione del contagio del terrible virus sul nostro territorio.

A livello regionale giovedì 9 aprile si sono contati 82 decessi e 443 i nuovi contagi (leggi il report di oggi sull’Emilia-Romagna), mentre a Modena e provincia nelle ultime 24 ore ci sono stati 7 decessi, e più di 40 nuovi contagi. Per quanto riguarda la Bassa Modenese, si piange ancora una vittima, a Ravarino.

A Ravarino non ce l’ha fatta un uomo di 90 anni. Prima di lui a Ravarino si è registrati altri 3 decessi dal 13 marzo scorso.

Le parole di cordoglio della sindaca di Ravarino, Maurizia Rebecchi:

Gentili concittadini

è con una grande tristezza nel cuore che comunico il quarto decesso nel nostro Comune.

Ogni volta è un dolore rinnovato, una sconfitta per tutti di fronte a questo nemico ancora sconosciuto e spietato.

Non ci sono le parole giuste per rappresentare alle famiglie la nostra vicinanza, se non stringerci a loro in un abbraccio.

Mi dispiace dover sottolineare, proprio questa sera, che è evidente come, in troppe persone, si stia facendo largo l’idea che la parte peggiore di questa epidemia sia passata: ne sono prova i movimenti, lo sfrecciare di auto e il vociare di persone che si percepiscono già solo stando in Municipio.

Il pericolo è tutt’altro che passato! È proprio nel momento in cui si presta meno attenzione che l’epidemia può riprendere vigore.

Non abbiamo altri strumenti da porre in essere, oltre alla informazione costante, ai controlli instancabili delle Forze dell’Ordine e di Polizia, per convincere ciascuno a restare a casa e ad uscire solo per necessità.

Tra qualche giorno sarà Pasqua. Facciamo in modo che possa essere serena per tutti e non piena di angoscia.

Non è nulla quello che ci chiedono di fare, in termini di restrizioni, rispetto alla sofferenza e al dolore che la malattia e la morte portano con sé. Siate e siamo responsabili.

Andrà tutto bene, ma dipende da noi!