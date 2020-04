Dipendente positivo al Coronavirus, chiuso supermercato fino a lunedi. È accaduto in un punto vendita della catena Famila, a Moglia, poco distante da Concordia sulla Secchia.

Spiegano dal Comune:

CHIUSURA del Supermercato FAMILA

Nel pomeriggio di giovedi si è svolto un sopralluogo di ATS Valpadana, alla presenza di Carabinieri e Polizia locale, presso il supermercato Famila a seguito di comunicazione di un caso di positività al coronavirus riguardante un dipendente assente dal 23 MARZO e ricoverato presso una struttura ospedaliera nei giorni scorsi.

Il supermercato resterà chiuso fino a lunedì e dovrà provvedere:

– alla sanificazione di tutti i locali con sorveglianza di ATS;

– ad una maggiore protezione dei dipendenti con azioni di formazione ed addestramento più rigorose;

– alla riapertura ad assicurare la misurazione della temperatura a tutto il personale diretto ed interinale.

Tutti i dipendenti sono in normali condizioni di salute e non si registrano situazioni di criticità.

Potranno rientrare regolarmente in servizio da lunedì.

Per quanto riguarda la popolazione, non è stata segnalata la necessità di particolari misure se non quelle già ben note.

Vi invitiamo a non affollare l’altro supermercato aperto e la gastronomia in apertura domani. Già nel pomeriggio si sono evidenziate grosse difficoltà all’esterno di MD con la necessità di un forte presidio di polizia locale e carabinieri.

È assolutamente necessario limitare la spesa a 1/2 volte a settimana e approfittare dei servizi di consegna a domicilio garantiti da tanti nostri esercizi commerciali.

Grazie tante.