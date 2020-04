In diretta Tv da Carpi l’incontro interreligioso e multiculturale di Pasquetta

Sarà possibile seguire in diretta televisiva l’incontro interreligioso e multiculturale in programma lunedì 13 Aprile alle 12, in piazza dei Martiri: la trasmissione sarà infatti garantita dalla disponibilità delle emittenti TRC e TvQui.

L’iniziativa, organizzata da Diocesi di Carpi e Amministrazione comunale, consiste in un momento di raccoglimento in memoria di tutti i deceduti da Covid-19: vi parteciperanno altre sei confessioni presenti nel territorio.

Saranno presenti: il Sindaco Alberto Bellelli per l’Amministrazione comunale; il Vicario generale monsignor Ermenegildo Manicardi per la Diocesi; il Rabbino Beniamino Goldstein per la Comunità Ebraica di Modena e Reggio; l’Iman Mourad Selmi per l’Associazione delle Comunità Musulmane; Florin Chihaia per la Chiesa ortodossa autocefala di Romania; l’Arciprete Arcadie Porcescu per la Chiesa Ortodossa Moldava di San Spiridione di Trimithonte; Elisa Yang, per i Cristiani evangelici cinesi e Manroob Sing per la Comunità Sikh.

Ogni rappresentante avrà lo stesso tempo per intervenire: qualcuno lo farà sia in italiano sia nella propria lingua.

L’appuntamento è a mezzogiorno in piazza, « luogo simbolo dell’incontro di tutte le anime della città », davanti all’ingresso del Palazzo dei Pio: poiché l’iniziativa è interdetta alla cittadinanza per le norme anti-assembramento, gli organizzatori hanno espresso la propria gratitudine alle due emittenti modenesi perché con il proprio lavoro consentiranno a chi è interessato di vedere da casa.

L’incontro si potrà seguire, sempre in diretta, anche sul profilo Facebook “sindacoAlbertoBellelli”.

