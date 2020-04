Donazione di mascherine alla casa di riposo di Finale in memoria di nonna Rita

FINALE EMILIA – Donazione di mascherine alla casa di riposo di Finale in memoria di nonna Rita Alberghini Golinelli, che se ne è andata un anno fa circondata dall’affetto dei sui cari. Tanto amore ha lasciato un segno tangibile nelle persone che nonna Rita ha cresciuto, ed ecco perchè la sua famiglia ha pensato di mandare un segnale di vicinanza a chi più ne ha bisogno: gli anziani che si trovano in casa di riposo, e che da settimane non ricevono più visite dai propri cari.

L’idea è venuta a Giovanni, il figlio di Rita: donare delle mascherine, un oggetto che può aiutare nella lotta al Coronavirus. Un pacco da 50 mascherine è stato quindi ordinato alla farmacia di Scortichino che giovedì ha provveduto a consegnarlo alla casa di riposo di Finale Emilia. Un gesto che ha avuto anche il plauso del sindaco, Sandro Palazzi.

Ad accompagne il pacco, la lettera delal piccola Meri, 9 anni, pronipote di Rita, che ha conosciuto e amato perchè ha sempre vissuto in casa con loro fino all’ultimo.

Ecco la lettera delle bambina:

Una foto di nonna Rita tra le due nipoti Sandra a destra e Sabrina a sinistra la piccola Meri,quando ha festeggiato il suo 90esimo compleanno

