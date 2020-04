Due nuovi decessi per Coronavirus a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO, DOMENICA 5 APRILE- Due nuovi decessi per Coronavirus a San Felice. Lo rende noto il sindaco di San Felice sul Panaro Michele Goldoni. Il dato non è presente nel report dell’Ausl di Modena del 5 aprile.

I decessi sono avvenuto nella casa di riposo Augusto Modena, dove erano stati rilevato 19 contagiati tra gli anziani ospiti. Non è purtroppo il primo decesso per Coronavirus che si registra nella struttura per anziani. Se ne sono registrati altri anche nei giorni scorsi.

Le parole del sindaco di San Felice

ll numero totale di infetti e decessi che al 5 aprile 2020 si sono registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 21 1 Bomporto 20 1 Camposanto 11 0 Cavezzo 25 3 Concordia 47 2 Finale Emilia 32 1 Medolla 16 1 Mirandola 63 7 Nonantola 39 2 Novi 31 2 Ravarino 15 3 San Felice 64 11 San Possidonio 10 2 San Prospero 8 0 Soliera 57 5

