Buono spesa a Nonantola, Ravarino, Bastiglia, Bomporto: ecco come fare

NONANTOLA, RAVARINO, BASTIGLIA, BOMPORTO – Buoni spesa, i Comuni dell’Unione del Sorbara pronti a sostenere le famiglie in difficoltà economica. In applicazione dell’ordinanza 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile dello scorso 29 marzo, nella quale il Ministero dell’Interno ha disposto un fondo straordinario di emergenza destinato ai Comuni e da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e medicinali presso esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie, i Comuni dell’Unione del Sorbara (Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro) hanno tempestivamente approvato una determina attraverso la quale tutti gli esercizi commerciali e le farmacie del territorio che desiderano accettare questi buoni spesa, possono comunicare la propria adesione all’indirizzo mail suap@unionedelsorbara.mo.it entro le 13 del 3 aprile 2020.

Gli esercizi commerciali e le farmacie potranno richiedere informazioni inoltrando una mail allo stesso indirizzo, l’elenco degli aderenti verrà poi pubblicato sul sito dell’Unione e dei singoli Comuni.

Da oggi, sui siti comunali, sono disponibili anche le informazioni e il modulo di domanda da compilare e riconsegnare per i richiedenti dei contributi, che comunque non potranno essere soggetti che già percepiscono altri contributi pubblici.

I buoni spesa potranno essere utilizzati solo per prodotti alimentari (escluse le bevande alcoliche), prodotti per l’igiene personale (esclusi cosmetici e generi da maquillage) e prodotti di prima necessità, prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati, farmaci e prodotti farmaceutici. Il contributo varia da un minimo di 150 euro ad un massimo di 450 euro, in base alla composizione del nucleo familiare. Gli uffici dell’Unione e dei comuni hanno predisposto l’elenco dei requisiti per poter beneficiare dei buoni spesa, consultabile sui siti degli enti, attraverso appositi moduli autocertificativi destinati alle famiglie in difficoltà. Per le persone residenti a Bastiglia, Bomporto, Nonantola o Ravarino, le richieste per ricevere i buoni spesa potranno essere presentate a partire da venerdì 3 aprile, telefonando allo 059-800730 o allo 059-896658, oppure scrivendo a sportellosociale@unionedelsorbara.mo.it.

Va chiarito che si tratta di un finanziamento che il Governo ha stanziato per le famiglie e le persone che hanno realmente difficoltà a fare la spesa a causa della situazione contingente che si è venuta a creare.

Non riguarda tutti coloro che già usufruiscono di contributi pubblici.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017